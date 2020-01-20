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Erman Toroğlu: Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçları değerlendirdi. Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve şu an Beşiktaş'ın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kimyasını bozduğunu iddia etti.

Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük faktör Abdullah Avcı'dır. Onun da kimyasını bozan Fatih Terim'dir. Fatih Terim aman aman top oynatarak değil, Abdullah Avcı'nın kimyasını bozarak şampiyonluğu aldı. Başakşehir 8 puan öndeyken teknik direktör ben olsaydım, o takımı şampiyon yapardım."

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20 Ocak 2020 , Pazartesi
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