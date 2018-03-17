Erman Toroğlu: Ciklet gibi maç – Fotomaç TV
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    Erman Toroğlu: Ciklet gibi maç

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu mücadele için, "Ciklet gibi maç" ifadelerini kullandı.

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    17 Mart 2018, Cumartesi
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