Erman Toroğlu: Caner, saha içerisinde güvenilir bir futbolcu değil
Serkan Korkmaz'ın sunduğu Takım Oyunu'nun konukları, Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan, Serdar Sarıdağ ve Reha Kapsal oldu. Toroğlu, Beşiktaş-Denizlispor maçını yorumladı.
Caner'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Caner, saha içerisinde güvenilir bir futbolcu değil." ifadelerini kullandı.
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