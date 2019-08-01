Emre Mor Galatasaray formasını giydi!

Emre Mor sırtını Galatasaray formasını geçirerek, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile poz verdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

