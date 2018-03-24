Emre Bol'dan F.Bahçeli futbolculara sert eleştiri
Dün oynanan hazırlık karşılaşmasında Boluspor'a 6-2'lik şok bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'de altyapıdan gelen genç yıldızlara A Spor yorumcusu Emre Bol'dan sert eleştiriler geldi. Hiçbir genç oyuncunun çaba göstermediğini söyleyen Bol, "Kapatın bu altyapıyı çünkü hiçbir şey çıkmamış içerisinden" dedi..
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