Emre Bol: Şampiyon olan takım Covid-19 şampiyonu olur
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında futbol gündemini değerlendirdi. Bol, "Şu anda ligin tescil edilmesi demek şampiyon olan takımın Covid-19 şampiyonu olması demek. Şampiyon olan takım Covid-19 şampiyonu olur." dedi.
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