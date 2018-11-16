Emre Bol: Koeman, kadro dışı kalan futbolcuların hepsinin dönmesini istedi
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bol, "Koeman, kadro dışı kalan futbolcuların hepsinin dönmesini istedi" ifadelerini kullandı.
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