Emre Bol: Ali Yıldırım Alper'i fırçalamış
A Spor yorumcusu Emre Bol, Akhisar-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu
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