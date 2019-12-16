Emre Bol: Ali Koç Ersun Yanal'ı takımın başına zoraki getirdi
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.
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