Emre Bol: Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Emre Bol: Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor

Emre Bol: Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'yi ve Ersun Yanal'ı eleştiren Bol, "Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe yeni teknik adam arayışına girmiştir!

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
16 Aralık 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN