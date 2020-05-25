Emre Belözoğlu'ndan Cengiz Ünder için övgü dolu sözler!
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu İtalyan basınına konuştu. Sarı lacivertli futbolcu, yaptığı açıklamada milli yıldızımız Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, dünyanın en iyi futbolcularından biri olabileceğine işaret etti.
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