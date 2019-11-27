Emre Belözoğlu takım arkadaşlarını motive ediyor
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını Göztepe mücadelesine motive ediyor. Emre, Yeni Malatyaspor karşısında kaybedilen 2 puanı Göztepe'yi yenerek telafi edeceklerini belirtti.
Fenerbahçe golsüz sona eren Yeni Malatyaspor maçının ardından gözler Göztepe mücadelesine çevirildi.
Kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarını İzmir'de oynanacak zorlu karşılaşmaya motive ediyor. Antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapan Emre, sarı lacivertli futbolculara moral verdi.
Tecrübeli futbolcu, "Sadece kaybedilmiş 2 puan var. Futbolda bu tür kazalar her zaman olmuştur. Önemli olan ayağa kalkmasını bilmek. Hemen çalışmalara başladık. Önümüzde zorlu bir Göztepe maçı var. Bu kez kayıplarımızı telafi etme fırsatı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu, "Bizi her koşulda destekleyen taraftarımızın da enerjisi ile İzmir deplasmanından 3 puanla dönüp, şampiyonluk hedefini sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz" diye konuştu.
Takım arkadaşları da yıldız futbolcunun bu sözlerine, galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek destek verdi.
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