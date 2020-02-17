Emre Belözoğlu Galatasaray derbisinde yok
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi. Sarı lacivertli takımın Süper Lig'de Ankaragücü ile yaptığı maçta 2. yarıda oyuna dahil olan ve 66. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Emre'nin kontrolleri yapıldı. Tecrübeli futbolcunun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dışında Garry Rodrigues de sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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