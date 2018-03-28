Eljif Elmas şov
Avrupa U19 Şampiyonası Elit Grup'ta Makedonya, İngiltere'nin konuğu oldu. Elif Elmas'ın da forma giydiği maçta Makedonya İngiltere'yi 2-0 yendi. Elif Elmas, Instagram'dan maçta yaptığı şık hareketlerin bir bölümünü paylaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Milli ara sonrası kim ne yaptı?
- Ünlülerden Fenerbahçe - Galatasaray derbi tahminleri
- Dağılıp giderler
- Fenerbahçe 2-3 TM Akhisarspor | DETAYLAR
- Şubat ayında sosyal medyada en çok etkileşim alan kulüpler
- Şampiyonluk oranları değişti
- Dış sahada en çok gol atan futbolcular
- Beşiktaş-F.Bahçe maçı capsleri