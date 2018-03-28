Eljif Elmas şov

Avrupa U19 Şampiyonası Elit Grup'ta Makedonya, İngiltere'nin konuğu oldu. Elif Elmas'ın da forma giydiği maçta Makedonya İngiltere'yi 2-0 yendi. Elif Elmas, Instagram'dan maçta yaptığı şık hareketlerin bir bölümünü paylaştı.