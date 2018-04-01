Dursun Özbek'ten şok hareket: Görüşeceğiz – Fotomaç TV
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    Dursun Özbek'ten şok hareket: Görüşeceğiz

    Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda ibra edildikten sonra muhalif üyelerden biriyle tartıştı ve "Görüşeceğiz" dedi.

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    01 Nisan 2018, Pazar
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