Dursun Özbek'ten şok hareket: Görüşeceğiz
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, mali genel kurulda ibra edildikten sonra muhalif üyelerden biriyle tartıştı ve "Görüşeceğiz" dedi.
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