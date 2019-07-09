Douglas'ta imza parası sorunu
Beşiktaş yönetimi, her konuda anlaşmaya varılan Brezilyalı? Douglas'ın menajerinin imza parası talep etmesinin ardından transferde geri adım attı.
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