Diagne için anlaşma sağlandı
Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Mbaye Diagne transferi konusunda Suudi Arabistan kulübü El Nasr ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını iddia etti.
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