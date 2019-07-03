"Diagne Galatasaray'ı sıkıştırmaya çalışıyor" | Video haber
Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın Diagne gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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