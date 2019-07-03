Fernando'dan Galatasaray'ı şoke eden hamle | Video haber
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando'nun, alacaklarının ödeme süresi dolmadan kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı. Bu hamle sonrası Fatih Terim ve yönetimin, tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdiği öğrenildi.
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