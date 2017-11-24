Devler Ligi'nde skora en çok katkı yapan 8 futbolcu
24 Kasım 2017, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde skora en çok katkı yapan 8 futbolcunun yer aldığı listede temsilcimiz Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun da var.
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