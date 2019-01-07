Demirören'den flaş çağrı: "Savcılığa verin'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapıldı. Törende konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, hakemlerimize hakaretten dolayı disipline gönderdiğimiz o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği zaman düzelecek" dedi.
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