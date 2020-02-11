Demir Grup Sivasspor'da düşüş sürüyor
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir karşısında da kötü gidişe dur diyemedi. Rıza Çalımbay'ın ekibi son 3 haftada 7 puan kaybetse de liderliğini sürdürüyor.
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