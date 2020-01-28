Demir Grup Sivasspor puanı son dakikada kurtardı
Süper Lig'in 19. haftası kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar 1 puanı son dakikalarda kurtardı.
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