Demba Ba'dan Moussa Sow'a çağrı
ALS hastalığına farkındalık yaratmak için başlatılan kampanyaya destek veren Göztepeli yıldız oyuncu Demba Ba acı biber yedi ve Moussa Sow'a meydan okudu.
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