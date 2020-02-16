Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇI İZLE
Solgar Vitamin Basketbol Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele sonrası üst üste 2. kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler kupayı toplamda 7. kez müzeesine götürdü. Maçın tamamını haberimizden izleyebilirsiniz...
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