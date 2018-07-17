Cristiano Ronaldo ve LeBron James profesyonellikleriyle dikkat çekiyor!
Spor dünyasında gösterdikleri performansla, kariyerleri daha sona ermeden isimlerini efsaneler arasına yazdıran Cristiano Ronaldo ve LeBron James, başarılı kariyerlerinin yanı sıra profesyonel yaşantılarıyla da dikkat çekiyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Portekiz - Fas maçından fotoğraflar
- Fenerbahçe Phillip Cocu ile görüşüyor
- Ozan Tufan La Liga yolcusu!
- Yerry Mina imzayı atıyor!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer çalımı
- Galatasaray'da rota Andre Ayew ve Divock Origi
- Volkan Demirel o isimden az kazanacak!
- Mbappe tartışmalara son noktayı koydu!