Counter Strike: Global Offensive'de 'Yok artık' dedirten anlar
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Counter Strike: Global Offensive'de 'Yok artık' dedirten anlar

Counter Strike: Global Offensive profesyonel arenasında son bir sene içerisinde öyle anlar yaşandı ki... Guardian, s1mple, Stewie2k, ve daha nice yıldızlar takımlarını sırtladı, izleyenleri mest eden şovlar yaptı. İşte CS: GO'da 'Yok artık' dedirten 'headshot'lar, 'clutch'lar, 'ace'ler...

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12 Mart 2019 , Salı
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