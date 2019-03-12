Counter Strike: Global Offensive'de 'Yok artık' dedirten anlar

Counter Strike: Global Offensive profesyonel arenasında son bir sene içerisinde öyle anlar yaşandı ki... Guardian, s1mple, Stewie2k, ve daha nice yıldızlar takımlarını sırtladı, izleyenleri mest eden şovlar yaptı. İşte CS: GO'da 'Yok artık' dedirten 'headshot'lar, 'clutch'lar, 'ace'ler...