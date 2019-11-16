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Counter Strike: Global Offensive pro arenada 2019'un en büyük 'fail'leri

Dünyanın en çok oyuncuya sahip rekabetçi oyunlardan biri olan Counter Strike: Global Offensive'de profesyonel oyuncular da sıradan oyuncular gibi hatalar yapabiliyor. Kendi takım arkadaşını vurandan önündeki düşmana tek bir kurşun bile isabet ettiremeyenlere, el bombasını duvardan sektirip ölenden bombayı etkisiz hale getirmeyi unutana kadar, işte 2019'da profesyonel arenada CS: GO'nun en dikkat çeken 'fail'leri...

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16 Kasım 2019 , Cumartesi
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