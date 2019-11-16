Counter Strike: Global Offensive pro arenada 2019'un en büyük 'fail'leri
Dünyanın en çok oyuncuya sahip rekabetçi oyunlardan biri olan Counter Strike: Global Offensive'de profesyonel oyuncular da sıradan oyuncular gibi hatalar yapabiliyor. Kendi takım arkadaşını vurandan önündeki düşmana tek bir kurşun bile isabet ettiremeyenlere, el bombasını duvardan sektirip ölenden bombayı etkisiz hale getirmeyi unutana kadar, işte 2019'da profesyonel arenada CS: GO'nun en dikkat çeken 'fail'leri...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
- UEFA'dan EURO 2020 analizi: Merih ve Sergen detayı...
- Uğurcan Çakır için flaş iddia! 20 milyon euro...
- İtalya'da gündem Merih Demiral!
- Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sürpriz talip!
- Fenerbahçe'de tarihi operasyon! Tam 10 isim yolcu
- Ünlü yorumcudan flaş sözler! "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor"
- Volkan Demirel'in izlediği isim ortaya çıktı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.