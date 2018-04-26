Cenk Tosun'u terleten sorular
Premier Lig'de Everton formasıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Cenk Tosun'u Evertonlu minik taraftarların soruları terletti.
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