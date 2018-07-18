Cengiz Ünder: Abi, Türkçe anlatacaktın!
Roma'da forma giyen Milli yıldızımız Cengiz Ünder, kulüp kanalında soruları yanıtlarken tatlı bir tercüman krizi yaşadı. O anlar kameraya böyle yansıdı...
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