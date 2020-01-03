Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Melnjak'ı göndermeye niyetimiz yok
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı değerlendiren Kartal, daha üst sırada yer almaları gerektiğini söyledi.
Başkan Kartal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ara transferde ufak tefek eksiklikleri tamamlayarak önümüzdeki dönemde iyi bir Rizespor göreceğinizi düşünüyorum.
"KAFASINI BULANDIRMANIN ALEMİ YOK"
Dario Melnjak konusunda resmi bir teklif yok. Futbolcumuz bizde devam edecek. Vermeye niyetimiz yok. Becerebilirsek sözleşmesini de ileri tarihe atarız. İstek yok, bizim de göndermeye niyetimiz yok.
"FORVET ALMAYI PLANLIYORUZ"
Forvete, santrafora ihtiyacımız var. Hocamızın istekleri doğrultusunda sportif direktörümüz şuanda yurt dışında girişimlerde bulunuyor. İmza attığımız yeni bir isim yok şuanda.
"BENİM DÖNEMİMDE SEYİRCİ SAYIMIZ ARTTI"
Seyirci ve taraftar başarıya endeksli. Benim dönemim içerisinde seyircimiz arttı. Geçen seneki başarımızı bu yıl gösteremediğimiz için de seyircimiz düştü.
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