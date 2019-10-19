"Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 0-0 biten Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Takımın saha içi lideri yok. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Hoca formsuz, çaresiz, umutsuz. Elinde bir sihirli değenek yok. Her yolu deniyor ama çırpındıkça batıyor. Takım belki başka futbolculardan kurulu olsaydı Abdullah hoca farklı bir futbol oynatabilirdi. Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var bu çok belli. Abdullah Avcı yoksa bu kadar başarısız olamaz. Takımın özgüveni yok Burak'ta dahil. Futbolcular mutsuz bir defa. Kongre süreci takımı etkiler. Beşiktaş'ın üzerinde kara bulutlar var. Takımın paraya ihtiyacı var. Futbolculara bu garanti verilirse takım ayağa kalkar.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
- Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
- Rıdvan Dilmen: Penaltı değil bu pen'yedi'
- Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi
- Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte adaylar...
- Ahmet Nur Çebi'den olay yaratacak Fikret Orman sözleri
- Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu!
- Beşiktaş taraftarından Karius'a isyan! 'Yol yakınken bırak mankenlik yap'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.