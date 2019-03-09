Bir Zamanlar Çukurova 23. Bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle

Bir Zamanlar Çukurova'nın 23. bölümü yani son bölümü yayınlandı. ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu sahneleriyle evlerinize konuk olan dizinin yeni bölümünde neler oldu? Ekranlarınıza gelen yeni bölümde Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor. Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Her Perşembe günü yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 23. yani son bölümünü fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova 23. Yeni bölümde olaylar büyüyor. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana atv'nin en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Çukurova dizisi izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünden tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - RAKİPSİZ BİRİNCİLİK!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan

Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişilerde %11,87 izlenme oranı ve %28,32 izlenme payı,

AB'de %9,18 izlenme oranı ve %23,62 izlenme payı ve

20+ABC1'de %11,11 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı alarak

100 program arasında birinci oldu.

DEMİR YAMAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' her hafta olduğu gibi yine Perşembe akşamına damga vurdu.

Bölümün finalinde ise adeta tüm nefesler tutuldu. Çukurova'yı altüst eden onca olaydan sonra Yılmaz, Yamanlar'ın konağındaydı. Hem de müştemilatın bahçesinde keyifle kahvesini içiyor ve Demir'i bekliyordu. Onu bu şekilde gören Demir Yaman çılgına döndü ama bilmediği büyük bir gerçek vardı. Kuşaklardır ailesine ait olan, ailesinin tüm fertlerinin doğup büyüdüğü konak artık Yılmaz'ın!

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

Sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova konuşuldu!

Dizinin bölüm etiketi #AileTablosu, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor.

Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?

İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek?

Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor. Oğlu Demir ve Yaman ailesi adının üstüne leke sürdürmemek için elinden geleni ardında koymayan Hünkar Yaman, ne kadar ileri gidecek? Züleyha'yı oğlu Adnan'dan koparacak kadar gaddarlaşacak mı?

Olayların, duyduklarının ve Yılmaz'a duyduğu aşkın ağırlığında ezilen Müjgan Doktor valinizi toparlayıp Çukurova'yı terkediyor. Her yerde Müjgan'ı arayan Yılmaz'ın duydukları onu çileden çıkarıyor.

Onca olay olurken Yılmaz'ın, Yamanlar'ın konağının bahçesinde keyifle kahvesini yudumlamasının sebebi ne?

'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesecek yeni bölümüyle Perşembe günü ATV'de!