Bilal Erdoğan: Türkiye her alanda güçlü bir ülke
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    Bilal Erdoğan: Türkiye her alanda güçlü bir ülke

    Dünya Etnospor Konferedasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Unesco Geleneksel Sporlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu belirten Erdoğan; "Batı hegemonyasında kültür tek renkliliğe doğru gidiyor. Siyasi ve ekonomik olarak olabilir, tartışılabilir ama kültürel olarak tek kutupluluğa tek renkliliğe doğru gitmesi kabul edilir bir şey değildir. Dünya Etnospor Konferedasyonu'nun temel felsefesi dünyanın zenginliği bir renklilik olarak kabul etmek, kültürlerin birbirlerine saygısını ve dünyanın barışı adına bir altyapı olarak görmek.

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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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