Bilal Erdoğan: Türkiye her alanda güçlü bir ülke
Dünya Etnospor Konferedasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Unesco Geleneksel Sporlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu belirten Erdoğan; "Batı hegemonyasında kültür tek renkliliğe doğru gidiyor. Siyasi ve ekonomik olarak olabilir, tartışılabilir ama kültürel olarak tek kutupluluğa tek renkliliğe doğru gitmesi kabul edilir bir şey değildir. Dünya Etnospor Konferedasyonu'nun temel felsefesi dünyanın zenginliği bir renklilik olarak kabul etmek, kültürlerin birbirlerine saygısını ve dünyanın barışı adına bir altyapı olarak görmek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Portekiz basını: "Benfica acı çekecek!"
- Benfica bekleniyor!
- Fenerbahçe'de stoper adayları belli: Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio
- İşte en çok bonservis ücreti ödenen Türk yıldızlar
- Premier Lig'de yaz transfer döneminin ilk on biri!
- Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde penaltı krizi!
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
- Islam Slimani'ye Van Persie engeli!