Beşiktaş'ta Quaresma şov!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda Quaresma, genç kalecileri şutlarıyla zorladı.
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