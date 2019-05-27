Beşiktaş'ta Quaresma belirsizliği
Beşiktaş'ta? Quaresma belirsizliği yaşanıyor... Sözleşmesi devam eden Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi.
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