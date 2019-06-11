Beşiktaş'ta kaleci arayışı
Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Volkan Babacan'ı gündemine aldı.
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