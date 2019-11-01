Beşiktaş'ta hedef Anderson Talisca

Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverşinde bulundu. Toplantının ardından brezilya yıldızın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.

Bu gelişme üzerine Talisca'nın menajeri Carlos Leite ile ilk temas kuruldu. Yapılan görüşmede Çin'de mutsuz olan Talisca'nın Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakması yönetimi sevindirdi. Torunoğulları ve Kocadağ'ın önümüzdeki günlerde Çin'e giderek Guangzhou Evergrande kulübü ile masaya oturması bekleniyor.

Çin kulübü ile anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı futbolcu 1,5 yıl aranın ardından yeniden siyah beyazlı formayı giyebilir.