Beşiktaş'ta hedef Anderson Talisca
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi ocak ayında kadroyu güçlendirme için harekete geçti. Takıma direkt katkı sağlayabilecek ve taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu transfer etmek isteyen Çebi'nin gündeminde siyah-beyazlı takımın eski yıldızı Anderson Talisca var.
Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverşinde bulundu. Toplantının ardından brezilya yıldızın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.
Bu gelişme üzerine Talisca'nın menajeri Carlos Leite ile ilk temas kuruldu. Yapılan görüşmede Çin'de mutsuz olan Talisca'nın Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakması yönetimi sevindirdi. Torunoğulları ve Kocadağ'ın önümüzdeki günlerde Çin'e giderek Guangzhou Evergrande kulübü ile masaya oturması bekleniyor.
Çin kulübü ile anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı futbolcu 1,5 yıl aranın ardından yeniden siyah beyazlı formayı giyebilir.
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