Beşiktaş'ta gündem 'maaş indirimi'
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda, UEFA ve FIFA'nın kararlarını beklediklerini belirtti.
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