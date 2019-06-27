Beşiktaş'ta genç oyuncu arayışı | Video haber
Beşiktaş transfer rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Stuttgart 2 takımında forma giyen ortasaha oyuncusu Umut Güneş'i kadrosuna katmak istiyor.
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