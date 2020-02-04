Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev bildirdi.
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