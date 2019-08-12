Beşiktaş'ta forvete iki aday
Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ?Yannick ?Bolasie ile Palmeiras'ın yıldızı Miguel Borja için temasını sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "bir golcü alacağız" açıklamasının ardından gözler siyah beyazlı yönetime çevrildi.
Avcı'nın listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Beşiktaşlı idareciler, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ?Yannick Bolasie ile Brezilya temsilcisi ?Palmeiras forması giyen ?Miguel ?Borja için girişimlerini hızlandırdı.
Sadece forvet değil, her iki kanatta da görev yapabildiği için Bolasie'ye daha sıcak bakan siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.
Everton'un kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşündüğü 30 yaşındaki oyuncunun henüz nereye gideceği yönünde karar vermediği bildirildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci devresini ise ?Anderlecht'te kiralık olarak geçiren ?Bolasie, toplam 38 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.
Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da ?Kolombiyalı Borja için temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Palmeiras ile görüşmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın, ayrıca avrupa'da büyük kulüplerde forma şansı az olan bazı genç golcüleri de listesine aldığı kaydedildi.
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