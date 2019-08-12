Beşiktaş'ta forvete iki aday - Son dakika Beşiktaş videoları, Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beşiktaş'ta forvete iki aday

Beşiktaş'ta forvete iki aday

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ?Yannick ?Bolasie ile Palmeiras'ın yıldızı Miguel Borja için temasını sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "bir golcü alacağız" açıklamasının ardından gözler siyah beyazlı yönetime çevrildi.

Avcı'nın listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Beşiktaşlı idareciler, İngiliz ekibi Everton'da oynayan ?Yannick Bolasie ile Brezilya temsilcisi ?Palmeiras forması giyen ?Miguel ?Borja için girişimlerini hızlandırdı.

Sadece forvet değil, her iki kanatta da görev yapabildiği için Bolasie'ye daha sıcak bakan siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.

Everton'un kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşündüğü 30 yaşındaki oyuncunun henüz nereye gideceği yönünde karar vermediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci devresini ise ?Anderlecht'te kiralık olarak geçiren ?Bolasie, toplam 38 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.

Beşiktaş Yönetimi, bir yandan da ?Kolombiyalı Borja için temaslarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda Palmeiras ile görüşmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın, ayrıca avrupa'da büyük kulüplerde forma şansı az olan bazı genç golcüleri de listesine aldığı kaydedildi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Ağustos 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN