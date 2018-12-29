Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre ve Tolga Zengin kararı
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Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre ve Tolga Zengin kararı

Beşiktaş, sözleşmeli futbolcuları Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile flaş bir karar verildi. Siyah beyazlı ekip Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i kamp kadrosuna dahil etmedi.

Bu gelişme, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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29 Aralık 2018, Cumartesi
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