Beşiktaşlı yıldız Pepe, Çin iddialarına cevap verdi
Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Pepe hakkında çıkan Çin haberlerine sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla cevap verdi. Portekizli savunmacı Çin iddialarına "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. Hayır, hayır. Sadece Türkiye ve Beşiktaş." cevabını verdi.
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