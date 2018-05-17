Beşiktaşlı yıldız Pepe, Çin iddialarına cevap verdi

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Pepe hakkında çıkan Çin haberlerine sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla cevap verdi. Portekizli savunmacı Çin iddialarına "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. Hayır, hayır. Sadece Türkiye ve Beşiktaş." cevabını verdi.