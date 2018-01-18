Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve Beşiktaş ile idmanlara başlayan Gökhan Töre'nin Batman'da görev yapan bir asker ile telefonda görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiği iddia edilen video sosyal medyaya damga vurdu. Videoda, 'Galatasaray'a gelmeni çok bekledim gelmedin' sözü üzerine Töre, '1-2 sene sonra olur inşallah hayırlısı' yanıtını verdi.