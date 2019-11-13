Beşiktaş'a yeni kule: Krmencik
Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Dindar, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Çek forvet Michael Krmencik ile ilgili yorumlarda bulundu.
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