Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan müjdeli haber
Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun SÜPER Lig'e maksimum performansla dönebileceği öğrenildi.
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