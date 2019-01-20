Beşiktaş ve Love fesih için anlaştı
Videoyu Daralt

Beşiktaş ve Love fesih için anlaştı

Beşiktaş, Vagner Love ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Brezilyalı golcü Türkiye'den bir takıma transfer olamayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
20 Ocak 2019, Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN