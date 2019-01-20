Beşiktaş ve Love fesih için anlaştı
Beşiktaş, Vagner Love ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Brezilyalı golcü Türkiye'den bir takıma transfer olamayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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