Beşiktaş stoper arıyor
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer listesine dahil ettiği son isim Bruno Martins İndi oldu.
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