Beşiktaş şampiyon olur mu?
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Beşiktaş gündemini değerlendirdi. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbisini kazanarak yükselişe geçen ve en son Antalya galibiyetiyle de kara bulutları üstünden atan Beşiktaş'ı maçlarını yorumladı. Peki Beşiktaş şampiyon olur mu? İşte detaylar...
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